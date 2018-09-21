Число погибших при крушении парома в Танзании резко возросло

Число погибших в результате крушения пассажирского парома на озере Виктория в Танзании возросло до 86, сообщает местное издание Citizen.
Крушение парома в Танзании
© Reuters

Ранее сообщалось о 44 погибших.

Отмечается, что перед крушением судно находилось в 50 метрах от берега и должно было причалить. Кроме того, по словам местных властей, грузоподъемность парома была рассчитана на 100 пассажиров и 25 тонн груза, однако во время катастрофы на борту судна находились более 400 человек.

Кроме того, спасателям удалось спасти из воды 37 человек. Спасательная операция в настоящее время продолжается.

Gazeta.ru
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