Число погибших при крушении парома в Танзании резко возросло

Ранее сообщалось о 44 погибших.

Отмечается, что перед крушением судно находилось в 50 метрах от берега и должно было причалить. Кроме того, по словам местных властей, грузоподъемность парома была рассчитана на 100 пассажиров и 25 тонн груза, однако во время катастрофы на борту судна находились более 400 человек.

Кроме того, спасателям удалось спасти из воды 37 человек. Спасательная операция в настоящее время продолжается.