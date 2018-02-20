"Динамика дорожных происшествий такова, что в этом году количество ДТП составило 385, а за тот же период прошлого года их было 286. В этом году на 34% больше. Количество погибших на целых 82% больше, ведь в этот период 2017 года погибло 17 человек, а в этом году около 33. Раненых на 26,4% больше. Цифры действительно велики", - сказала Л. Лявулите во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.
По ее словам, большинство людей пострадали в темное время суток, поскольку были без отражателей. Причина роста количества прочих несчастных случаев - превышение скорости, избранная зимой небезопасная скорость, рассеянность водителей.
Реагируя на повышение аварийности, Литовская служба дорожной полиции уже начала проводить превентивные меры по обеспечению безопасности пешеходов - усилено внимание за контролем движения на пешеходных переходах, осуществляется усиленный контроль соблюдения водителями обязанностей перед пешеходами, а также контроль над пешеходами и велосипедистами.
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