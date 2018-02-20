В первые месяцы этого года аварийность в Литве выросла на треть, а количество погибших увеличилось на целых 82%, сообщила эксперт по дорожно-транспортным происшествия (ДТП) Центра судебной экспертизы Лорета Лявулите.
Avarija Veiverių gatvėje
© DELFI skaitytojas

"Динамика дорожных происшествий такова, что в этом году количество ДТП составило 385, а за тот же период прошлого года их было 286. В этом году на 34% больше. Количество погибших на целых 82% больше, ведь в этот период 2017 года погибло 17 человек, а в этом году около 33. Раненых на 26,4% больше. Цифры действительно велики", - сказала Л. Лявулите во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Статьи по теме:
Гражданин Литвы получил в Германии пожизненный срок за ДТП со смертельным исходом  (8)
Из-за снега в Каунасе на дорогах начался хаос  (8)

По ее словам, большинство людей пострадали в темное время суток, поскольку были без отражателей. Причина роста количества прочих несчастных случаев - превышение скорости, избранная зимой небезопасная скорость, рассеянность водителей.

Реагируя на повышение аварийности, Литовская служба дорожной полиции уже начала проводить превентивные меры по обеспечению безопасности пешеходов - усилено внимание за контролем движения на пешеходных переходах, осуществляется усиленный контроль соблюдения водителями обязанностей перед пешеходами, а также контроль над пешеходами и велосипедистами.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Число погибших на дорогах почти удвоилось (2)

В первые месяцы этого года аварийность в Литве выросла...

Из-за снега в Каунасе на дорогах начался хаос (8)

20 февраля после обеда в Каунасе выпал снег, из-за...

В Вильнюсе с дороги съехал автомобиль (3)

19 февраля в Вильнюсе с дороги съехал автомобиль Subaru ....

На Жверинасе горели два деревянных дома  подозреваемые задержаны (3)

По Единому номеру помощи 112 18 февраля, в 16.45 ч. поступило...

Ночной рейд в Вильнюсе: водители BMW и Audi предпочитали быть без прав (8)

В воскресенье ночью на столичных улицах дорожная...

TOP новостей

Какую еду получают пациенты за 1,45 евро в день? (101)

Представители Минздрава продолжают проверку литовских...

Литовцы в Италии бросили вызов российской пропаганде (452)

Надоело объяснять итальянцам, что Литва - это не...

Самые дешевые квартиры в Литве – за минимальную зарплату (27)

На сайте объявлений можно найти предложение купить...

В Литве из-за осложнений после гриппа скончался молодой человек (4)

В Литве из-за осложнений после гриппа скончался уже...

Из-за снега в Каунасе на дорогах начался хаос (8)

20 февраля после обеда в Каунасе выпал снег, из-за...