Через несколько часов полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчину (1979 г.р.). Его закрыли в КПЗ.

Разные инциденты фиксировали по всей Литве. Полиция выясняла бытовой конфликт между несовершеннолетними, задержала превысившего скорость водителя, который пытался дать стражам порядка взятку. Кроме того, обнаружили тела троих людей.

Пресс-секретарь Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис сказал DELFI, что несмотря на то, что работы у полицейских было немало, количество инцидентов он не мог назвать исключительным. По его словам, конфликты, ДТП и драки у баров - обычные для выходных дней явления.

Вызовы в Вильнюсе начались с субботнего утра. В 9.40 ч. мужчина 1959 г.р. был задержан нетрезвым за рулем автомобиля Ford (в организме водителя было 2,57 промилле).

Около полудня полиция остановила еще один автомобиль (на этот раз Opel), которым управляла нетрезвая женщина (1,71 промилле). Женщина врезалась в автомобиль Toyota, которым управлял мужчина.

В субботу поздно вечером в Вильнюсе трезвый мужчина стал виновником ДТП, в котором пострадал водитель мотоциклиста, об этом сообщили "Новости" канала ТВ3. Водитель сказал, что не заметил велосипедиста.

Еще одно ДТП совершил нетрезвый (3 промилле) водитель автомобиля Audi, на заднем сидении автомобиля спал сам владелец автомобиля). "Мы ехали за сигаретами, – сказал журналистам ТВ3 владелец авто. – Я спросил - ты трезвый, он мне ответил - да, никаких проблем. Права есть, все есть. Вот, до магазина. Доехали".

Были инциденты на дорогах в ночь с пятницы на субботу - в Вильнюсе загорелся тягач с полуприцепом. Огонь поглотил кабину, однако помощь врачей не потребовалась, водитель успел выбраться наружу. Пожарные-спасатели спасли груз. Водитель сказал, что не знает причину возгорания.

В субботу вечером полицию вызвали на ул. Калварию. Там нетрезвый (1,07 промилле) мужчина ранил другого мужчину из пневматического пистолета. Пострадавший был пьян (2,03 промилле), его доставили в больницу.

Полиция остановила и нетрезвых водителей. В воскресенье вечером попался нетрезвый (2,14 промилле) водитель, который съехал в кювет.

Еще один нетрезвый водитель сел за руль, не имея водительского удостоверения. Он ехал на автомобиле с финскими регистрационными номерами.

Был задержан и пожилой нетрезвый водитель - 72 лет. В его организме было 2,02 промилле.

Всем троим задержанным грозит уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде.

Еще один нетрезвый мужчина (1995 г.р.) в ночь на воскресенье за рулем Audi врезался в светофор на перекрестке ул. Озо и Укмергес.

В воскресенье поздно вечером в Вильнюсскую больницу был доставлен подросток. 17-летний юноша сказал, что незнакомые люди избили его на остановке.

От мошенников в выходные пострадала и пожилая женщина (1936 г.р.). Телефонный мошенник представился работником банка и выманил у нее 865 евро (женщина отдала их незнакомцу, который приехал к ней домой).

В ночь на воскресенье в Вильнюсе произошел ряд конфликтов, которые завершились драками. По данным журналистов ТВ3 около 10 мужчин участвовали в массовой драке в Виршулишкес. Недалеко от места, где произошел конфликт, находятся несколько баров. Некоторым участникам конфликтов потребовалась помощь врачей.

Из-за сообщений о драках полиция в воскресенье ночью выезжала на ул. Шейминишкю и в район вокзала. На ул. Шейминишкю подрались клиенты ресторана.