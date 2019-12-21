20 декабря в Вильнюсе полиция остановила нетрезвого мотоциклиста. Это был Лауринас Балтрунас-Облюс, бывший подозреваемый в убийстве байкера Айвараса Килкуса.

Полиция информировала, что в 17 ч. на дороге A16 был остановлен мотоцикл Harley Davidson, которым управлял нетрезвый Балтрунас (1,5 промилле).

Начато расследование.

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