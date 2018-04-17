16 апреля, во второй половине дня, около 17 ч., в Вильнюсском районе, на Молетском шоссе полиция остановила подозрительный автомобиль Subaru Legacy. Им управлял бывший командующий Литовской армией генерал-лейтенант Валдас Туткус (1960 г.р.). Его остановили под Вильнюсом, недалеко от ресторана HBH.
Kariuomenės ir visuomenės diena Kaune
© A.Didžgalvio nuotr.

Водитель оказался пьян - 1,55 промилле. Ему грозит уголовная ответственность. Туткуса увезли в Наркологический центр, чтобы взяли кровь на анализ. Начато расследование.

Автомобиль был доставлен на охраняемую стоянку, поскольку он может быть конфискован.

В 2012 г. Туткус уже попадался нетрезвым за рулем. В тот раз в его организме было 1,71 промилле. Однако тогда за это полагалась административная ответственность. Ему был назначен штраф в размере 2200 литов и на год лишили прав на вождение автомобиля.

Туткус возглавлял Литовскую армию в 2004-2009 гг. Потом он ушел в запас и работал в частных структурах.

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