Одно из направлений работы компании - перевозка грузов по международным авиамаршрутам. В ходе проверки багажа сканером, обнаружили два похожие на гранату предмета.
Введен план "Щит", люди эвакуированы. Вызваны минеры команды Aras.
Позже глава отдела стратегической коммуникации аэропорта Индре Балтрушайтене сообщила:
"В 17.10 в находящемся в аэропорту Вильнюса грузовом терминале Litcargos обнаружены, как подозревают, две гранаты. В соответствии с требованиями безопасности, работники вызвали полицию. В 17.45 в аэропорт прибыли сотрудники Aras. Терминал Litcargus окружен и эвакуирован. Влияния на запланированные рейсы это пока не оказало. Пассажиры аэропорта продолжают в безопасности ожидать своих вылетов в терминале".
Чуть позже, около 18.10, полиция сообщила, что информация не подтвердилась. План "Щит" был отозван. Выяснилось, что представлявшие угрозу премдеты - две бутылки в форме гранаты с алкогольными напитками. При проверке груза сканером их можно спутать с настоящими гранатами.
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