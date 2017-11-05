Одно из направлений работы компании - перевозка грузов по международным авиамаршрутам. В ходе проверки багажа сканером, обнаружили два похожие на гранату предмета.

Введен план "Щит", люди эвакуированы. Вызваны минеры команды Aras.

Позже глава отдела стратегической коммуникации аэропорта Индре Балтрушайтене сообщила:

"В 17.10 в находящемся в аэропорту Вильнюса грузовом терминале Litcargos обнаружены, как подозревают, две гранаты. В соответствии с требованиями безопасности, работники вызвали полицию. В 17.45 в аэропорт прибыли сотрудники Aras. Терминал Litcargus окружен и эвакуирован. Влияния на запланированные рейсы это пока не оказало. Пассажиры аэропорта продолжают в безопасности ожидать своих вылетов в терминале".

Чуть позже, около 18.10, полиция сообщила, что информация не подтвердилась. План "Щит" был отозван. Выяснилось, что представлявшие угрозу премдеты - две бутылки в форме гранаты с алкогольными напитками. При проверке груза сканером их можно спутать с настоящими гранатами.



