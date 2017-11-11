Примерно в 22:00 час. полицейские получили сообщение, что нетрезвый мужчина разбил несколько автомобилей и пытается покинуть место происшествия.
Позже прояснилось, что виновник происшествия нетрезвый мужчина пожилого возраста, он был задержан. По-русски нарушитель громко объяснял всем, что это его земля и что люди сами виноваты и не в состоянии правильно парковаться, потому что невозможно выехать.
В итоге он обратился к полицейским, чтобы те ехали ловить пьяниц, а он сам не из таких. В его крови обнаружено 1,8 промилле алкоголя.
После полуночи патрульные получили сообщение, что у кафе "Царское село", расположенного на улице Шейминишкю, зафиксирована массовая драка. Когда полиция прибыла на место, у входа толпилось много людей, участники драки были в крови, рядом находились свидетелей, которые, как оказалось, ничего не видели.
Раненых в драке осмотрели медики, сильнее всего пострадал мужчина, у которого из носа текла кровь. Скорее всего, у него был сломан нос. Кроме того, были обнаружены еще трое пострадавших - они были доставлены в больницу.
Около 3 часов ночи в гостинице "Панорама" в одном из номеров подозрение вызвали странные голоса и сильный запах. В номере, занимаемом гражданами Польши, были обнаружены наркотические вещества, таблетки неясного происхождения и галлюциногенные грибы. Идет расследование.
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