Выполнив распоряжение, бухгалтер узнала, что директор никакого электронного письма ей не отправлял: его написали аферисты. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства преступления и пытаются установить обманщиков. Не исключается, что здесь задействована международная банда мошенников, пишет lrytas.lt.