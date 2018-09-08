Департамент полиции сообщил, что к сотрудникам правоохранительных органов обратилась женщина, работающая бухгалтером на одном из предприятий, расположенном на ул. Дваро в Шяуляй, и заявила, что в четверг получила по электронной почте указание якобы директора предприятия перевести со счёта организации на счёт иностранной фирмы 39 200 евро, сообщает BNS.
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Выполнив распоряжение, бухгалтер узнала, что директор никакого электронного письма ей не отправлял: его написали аферисты. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства преступления и пытаются установить обманщиков. Не исключается, что здесь задействована международная банда мошенников, пишет lrytas.lt.

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