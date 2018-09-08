Выполнив распоряжение, бухгалтер узнала, что директор никакого электронного письма ей не отправлял: его написали аферисты. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства преступления и пытаются установить обманщиков. Не исключается, что здесь задействована международная банда мошенников, пишет lrytas.lt.
Бухгалтер предприятия в Шяуляй перевела иностранным мошенникам почти 40 000 евро (2)
Департамент полиции сообщил, что к сотрудникам...
Ночной рейд: пьяная женщина за рулём Porsche с ребёнком и подросток без водительских прав
В ночь с пятницы на субботу сотрудники полиции...
В Украине накрыли банду хакеров, которые грабили банки 20 стран (4)
В нескольких городах Украины ликвидировали хакерскую...
В Каунасе выявили продавцов поддельных подушек безопасности: могли пострадать тысячи водителей (5)
В Каунасской окружной прокуратуре начато...
Ночью в Вильнюсе за рулем попался нетрезвый работник посольства (1)
7 сентября ночью, около 3 ч., в Вильнюсе , у перекрестка...
TOP новостей
Энтузиасты отправили флаг Литвы в космос (32)
Несколько энтузиастов в честь столетия восстановления...
В центре Вильнюса раздали 500 радужных флагов (49)
ЛГБТ-активисты Вильнюса 7 сентября в ответ на поджоги...
Литовская биржа труда вскоре станет Службой занятости (8)
С 1-го октября Литовская биржа труда вместе в десятью...
Деятели искусства из стран Европы призвали отменить проведение "Евровидения" в Израиле (22)
Издание Guardian опубликовало открытое письмо около...
ЕС отверг основные пункты британского плана "Брекзита" (16)
Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель...