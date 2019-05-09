Британская полиция опускает руки – Литва не выдает подозреваемую в руководстве публичным домом

Британская полиция намерена отозвать международный ордер на арест, выданный для задержания гражданки Литвы. Утверждают, что арестовать ее не удается из-за позиции литовской правоохраны, сообщает Anglija.today.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Портал kentonline.co.uk сообщает, что полиция графства Кент, скорее всего, отзовет Европейский ордер на арест 26-летней Аурелии Антанайтите.

Полиция подозревает ее в организации нелегального публичного дома на территории графства.

Антанайтите и ее друг Ромас Друля были задержаны в Польше. 35-летнего мужчину доставили в Великобританию и приговорили к 4,5 годам лишения свободы, его сообщника Томаса Жемиса приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

Между тем Антанайтите, которая на момент задержания была в положении, из-под стражи отпустили, несмотря на подозрения в торговле людьми, организации нелегального публичного дома в целях наживы.

Женщину отпустили, в Литве она родила ребенка.

Антанайтите назначили домашний арест. Сейчас, спустя 3 года переписки с представителями литовской власти и правоохраны, полиция сдалась графства, вероятно ордер будет отозван. Литва отказывается выдать Антанайтите.

"Договориться с литовскими ведомствами не удалось", – пишет портал.

На сайте сообщается, что Антанайтите завлекала соотечественниц якобы работой на овощных фабриках, а когда они приезжали в Великобританию, заставляла их работать в нелегальных публичных домах.

Клиенты за 15 минут услуг платили 50, за час – 120 фунтов стерлингов.

Организаторы забирали половину этих денег, кроме того, девушки еще должны были платить им за жилье.

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