Как отмечает The Mirror, ученика 7-го класса сбили с ног, а затем нанесли 17 ударов по голове. Пострадавшего доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. У него констатированы синяки и ссадины на лбу, на носу, руках и спине. Поскольку он пожаловался на головные боли, ему проведут компьютерную томографию, чтобы проверить, не получил ли он черепно-мозговых травм.
Мать мальчика — Ольга Ш., которая также растит 14-месячную дочку — рассказала изданию, что подростки якобы подозревали Эдварда в том, что он мог наябедничать учителю на одного из их компании. Теперь избитый ребенок, который на этой неделе должен сдавать экзамены, боится возвращаться в школу.
Известно, что семья пострадавшего мальчика живет в городке недалеко от Ливерпуля уже 6 лет. В Мерсисайд семья перебралась из Риги в поисках лучшей жизни. К расследованию инцидента подключилась местная полиция. Инцидент пока не рассматривается в качестве преступления на почве ненависти, потому что офицерам полиции нужно поговорить с Эдвардом, чтобы получить разъяснения. За ситуацией также следит и руководство школы, в которой учится мальчик.
Британия: ученика из Латвии избили в школе со словами: "Убирайся в Россию!" (12)
Нападению со стороны других учеников подвергся 15 мая...
В четверг в Вильнюсе произошло ДТП, перевернулся автомобиль
В четверг в Вильнюсе произошло ДТП , столкнулись два...
Полиция задержала нетрезвую мать, которая била ребенка
15 мая полицию Шакяйского района вызвали во двор...
В Вильнюсе гремели выстрелы: пострадавший доставлен в больницу
По данным Департамента полиции, в Вильнюсе, у гаражей,...
TOP новостей
Учителя снова будут бастовать? Зарплаты большинства составляют 600 евро "на руки" (17)
Несмотря на то, что в Литве ввели новую систему оплаты...
За минимум летом в Литве не хотят работать даже школьники (20)
Приближается лето, время, когда на взморье начинается...
Сергей Шнуров "зажёг" в Литве: говорил про политику, роспуск группы, алкашей и запреты Интервью: "мне в Госдуму почему-то не хочется" (7)
Культовая российская группировка "Ленинград" 15 мая...
Вильнюсский аэропорт объявил войну с заторами у зала вылета (6)
Рекордный рост пассажиров в Вильнюсском международном...
Карбаускис: я точно не буду голосовать за Шимоните (18)
Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис...