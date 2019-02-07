На предпоследней неделе января в Шяуляйскую полицию поступило несколько сообщений о том, что в Шяуляйском районе, в Даугмауджяйском лесу сожгли четыре охотничьи вышки. В полицию обратились охотники Шелвенайского кружка.
© Šiaulių aps. VPK

Начато расследование по факту уничтожения имущества. Подозревают, что все 4 вышки сожгли той же ночью.

Рядом с сожженными вышками полиция обнаружила следы шин, а члены Шелвенайского кружка поделились информацией о том, что видели в этих окрестностях автомобиль. Глава кружка подозревает, что их вышки из мести сожгли браконьеры, о которых охотники уведомили инспекторов службы охраны природы.

Через неделю полиция задержала троих подозреваемых - жителей Шяуляйского района. В КПЗ закрыли троих молодых людей, двое из них ранее были судимы за грабежи, нарушение общественного порядка и нанесение телесных повреждений.

Версия охотников подтвердилась. Задержанные сожгли вышки за то, что охотники высказали подозрения в связи с тем, что они занимаются браконьерством.

Браконьеры сожгли легальные охотничьи вышки
© Šiaulių aps. VPK
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Браконьеры сожгли легальные охотничьи вышки

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