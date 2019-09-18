Борьба за власть среди европейской криминальной элиты: за убийство лидера преступного мира Литвы судят эстонцев

В мае литовский Delfi писал, что полиция Литвы, Польши, Испании, Эстонии и Великобритании в Литве в ходе совместной операции раскрыла международную вооруженную преступную группировку Сергея Бегликова. Европол сообщил, что это была крупнейшая операция такого типа в истории материка.

Среди задержанных 22 человек был и гражданин Эстонии. Ранее были уже задержаны трое эстонцев, которые также якобы были членами группировки Бегликова.

Убийство, контрабанда, отмывание денег





Группировка Бегликова подозревается контрабанде оружия и наркотиков, отмывании денег, а также в убийстве члена каунасской преступной группировки агуркинисов Деймантаса Бугавичюса (Дейма) в 2015 году, который считался лидером подпольного преступного мира Литвы.

Убийство Бугавичюса потрясло Литву. Когда он подъехал к воротам своего дома, его застрелили через стекло автомобиля, когда его беременная спутница жизни, светская львица Вита Якутене, шла открывать ворота. Убийство было проведено крайне профессионально и детально продумано.

После убийства преступники мгновенно скрылись — сели в угнанный во Франции автомобиль, который бросили, проехав всего 3 км и подожгли. Предполагают, что сразу после убийства они избавились и от оружия. Его найти не удалось.

В ходе следствия выяснилось, что литовские криминальные группировки использовали для сведения личных счетов наемных киллеров из Эстонии — Арле Грабба и Ханса-Эрика Эхверта.

Кто конкретно стрелял в Бугавичюса пока точно не известно, но во время очной ставки Грабби опознала Якутене, сказав, что он похож на стрелка, которого она видела у машины убитого авторитета.

Зачем литовцам киллеры из Эстонии?



Подозревают, что литовские бандиты хотели избежать каких-либо связей с убийством Бугавичюса, поэтому и наняли для этого эстонцев. Как сейчас известно, это было лишь частью более масштабной борьбы за власть среди европейской криминальной элиты и между литовскими группировками, которые очень известны в криминальном мире Европы, в первую очередь за свою жестокость.

В операции Европола, которая завершилась задержанием группировки Беглика, следствие выявило, что с преступной сетью связаны четверо эстонцев. Один из них — живущий в Испании 58-летний Имре Аракас — якобы согласился выполнить "заказ". За жестокость он получил прозвище "Мясник".

Аракас начал свои темные дела еще в советское время, с тех пор его "послужной список" только рос. В Эстонии на него было совершено покушение, поэтому он уехал в Испанию. Там он представлялся агентом, работающим с недвижимостью. Предполагают, что Аракас связан и с российским криминальным миром.

Он был задержан осенью прошлого года в Дублине, где, как предполагают, должен был совершить заказное убийство. Однако литовские правоохранительные органы не думают, что Бугавичюса убил Аракас.

Из четырех задержанных эстонцев них Грабби и Эхверт идут под суд первыми. Их обвиняют в убийстве Деймантаса Бугавичюса, незаконном обороте оружия и наркотиков, а также еще в одной попытке убийства.

Согласно данным суда, первое заседание по их делу состоится 14 ноября.