Большой пожар в Вильнюсском районе: горит конезавод

Департамент пожарной безопасности информирует, что в Вильнюсском районе, в деревне Бендоряй, на ул. Жиргино, начался пожар.

По предварительным данным, открытым пламенем горит конезавод. На место происшествия выехали пожарные и полиция.

Сообщение о пожаре поступило в 17.41 ч.