В среду в Вильнюсском районе начался большой пожар - загорелся конезавод.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Департамент пожарной безопасности информирует, что в Вильнюсском районе, в деревне Бендоряй, на ул. Жиргино, начался пожар.

По предварительным данным, открытым пламенем горит конезавод. На место происшествия выехали пожарные и полиция.

Сообщение о пожаре поступило в 17.41 ч.

Большой пожар в Вильнюсском районе: горит конезавод

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