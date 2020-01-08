В среду в Вильнюсском районе начался большой пожар - загорелся конезавод.
Департамент пожарной безопасности информирует, что в Вильнюсском районе, в деревне Бендоряй, на ул. Жиргино, начался пожар.
По предварительным данным, открытым пламенем горит конезавод. На место происшествия выехали пожарные и полиция.
Сообщение о пожаре поступило в 17.41 ч.
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