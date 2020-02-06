Большой пожар в Паневежском районе - горела мусорная свалка

"Пожар потушили, сейчас проводят последние работы", – сказала представитель Департамента пожарной безопасности и обороны Лаура Валаускене.

По предварительным данным, во время пожара в деревне Дварининкай никто не пострадал. О ликвидации пожара сообщили в 8.49 ч., однако завершающие работы затянутся на весь день – надо перекопать горевший мусор и залить его водой.

Сообщение о пожаре поступило в 3.50 ч., на место происшествия выехали паневежские пожарные.

"Пожар тушили семь автоцистерн из Паневежского округа", – сказано в сообщении.

По словам Валаускене, сначала открытым пламенем горела площадь 2500 кв. м, а потом пожар охватил площадь 10 000 кв. м.

На месте пожара работают инспекторы охраны окружающей среды, которые оценят количество сгоревшего мусора и примут решение о возмещении нанесенного природе ущерба.