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По Единому номеру 112 сообщили, что в Клайпеде, на ул. Пилес, 14, начался пожар. По предварительным данным, загорелось административное здание, во время пожара пострадал мужчина.
Большой пожар в Клайпеде: мужчина выпрыгнул из окна
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Сообщение о пожаре поступило в понедельник в 11.52 ч.

Пресс-секретарь Департамента пожарной безопасности и спасения информировала Delfi, что пожар начался на втором этаже здания. По предварительным данным, до приезда пожарных из окна выпрыгнул обгоревший мужчина, он спасал свою жизнь.

Мужчина был в сознании, его передали в руки врачей.

Сообщается, что пожар локализован. Других пострадавших не было.

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