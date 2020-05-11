Большой пожар в Клайпеде: мужчина выпрыгнул из окна

Сообщение о пожаре поступило в понедельник в 11.52 ч.
Пресс-секретарь Департамента пожарной безопасности и спасения информировала Delfi, что пожар начался на втором этаже здания. По предварительным данным, до приезда пожарных из окна выпрыгнул обгоревший мужчина, он спасал свою жизнь.
Мужчина был в сознании, его передали в руки врачей.
Сообщается, что пожар локализован. Других пострадавших не было.
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