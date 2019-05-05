Большой пожар на свалке в Мариямполе: горит пластик

Представители Департамента пожарной безопасности и спасения информировали DELFI, что в 18.34 ч. сообщили о пожаре на свалке в Мариямполе.

Пожарным сообщили, что горят пластиковые отходы. На место происшествия выехали пять автоцистерн.

В 19.46 ч. пожарные-спасатели еще боролись с огнем.

В Facebook очевидцы писали, что пожар огромный. Сообщают, что он виден даже из Алитуса.