Большое ДТП в Вильнюсе: пострадали младенец и мотоциклист

Скопировать ссылку Большое ДТП в Вильнюсе: пострадали младенец и мотоциклист

По единому номеру 112, поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Кайрену, столкнулись автомобили Peugeot и мотоцикл.