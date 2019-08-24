По единому номеру 112, поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Кайрену, столкнулись автомобили Peugeot и мотоцикл.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Сообщение поступило в 16.24 ч. По предварительным данным, в ДТП пострадали мотоциклист и 10-месячный ребенок.

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