11 апреля утром полиция вместе с бойцами антитеррористического отряда "Арас" в Клайпеде задержали двоих мужчин.

Задержанных подозревают в незаконном сборе информации о сотрудниках правоохраны, а также в покушении на их здоровье. В домах подозреваемых провели обыски.

Один из подозреваемых предоставляет адвокатские услуги. Подозревают, что они планировали покушение на главу отдела ГКП Клайпедского округа и прокурора Клайпедской окружной прокуратуры. Сейчас проводят интенсивные действия в рамках расследования.

Полиция обратила внимание на то, что сотрудники правоохранительных органов не в первый раз сталкиваются с покушениями на их здоровье и личное имущество.

Генкомиссар полиции Линас Пярнавас сказал, что на такие попытки всегда будут ответные действия.

"Все, кто осмелится покуситься на жизнь, здоровье или имущество сотрудников правоохраны, столкнутся с решительными ответными действиями. К таким явлениям мы относимся очень серьезно, поэтому подобные покушения всегда оперативно будут пресекаться и выявляться, а подозреваемые будут привлечены к ответственности", - сказал Пярнавас.

Он уточнил, что задержанных допрашивают, обвинения им еще не предъявлены.

Один из подозреваемых - адвокат, но фамилию Пярнавас не назвал, сказал лишь, что в Клайпеде его знают.