7 декабря утром ДТП совершил водитель BMW, который не справился с управлением на проспекте Тайкос, недалеко от Akropolis, в Клайпеде.

Портал kauno.diena.lt сообщает, что водитель 1992 г.р. был трезвым. Он сказал, что не справился с управлением, недавно выпал снег, дорога нечищенная, скользкая.

Напомним, что это не первое подобное ДТП. Самый серьезный случай произошел в 2015 г., когда BMW врезался в остановку в Вильнюсе, около театра оперы и балета. Тогда пострадали несколько стоявших на остановке людей.