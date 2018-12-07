7 декабря утром ДТП совершил водитель BMW, который не справился с управлением на проспекте Тайкос, недалеко от Akropolis, в Клайпеде.
Портал kauno.diena.lt сообщает, что водитель 1992 г.р. был трезвым. Он сказал, что не справился с управлением, недавно выпал снег, дорога нечищенная, скользкая.
Напомним, что это не первое подобное ДТП. Самый серьезный случай произошел в 2015 г., когда BMW врезался в остановку в Вильнюсе, около театра оперы и балета. Тогда пострадали несколько стоявших на остановке людей.
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