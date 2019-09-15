Близкие пропавшей предполагают, что она могла отправиться в сторону Антавиляй или Шиленай.

Приметы: рост 164 см, глаза голубые, носит очки, волосы короткие седые. На женщине была синяя с красными фрагментами или светло-кремового цвета куртка, белая кофта, черные брюки, короткие черные резиновые сапоги. Женщина взяла с собой белую сумку и трость из светлого дерева. На руке - часы с ремешком кирпичного цвета.

Близкие пропавшей обращаются за помощью. Просьба звонить по номерам +37061591225 или 112.