В Вильнюсе пропала пожилая женщина 1934 г.р., Елена Петровска. 12 сентября она пошла в лес за грибами и не вернулась. Пока поиски не дали никакого результата.
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Близкие пропавшей предполагают, что она могла отправиться в сторону Антавиляй или Шиленай.

Приметы: рост 164 см, глаза голубые, носит очки, волосы короткие седые. На женщине была синяя с красными фрагментами или светло-кремового цвета куртка, белая кофта, черные брюки, короткие черные резиновые сапоги. Женщина взяла с собой белую сумку и трость из светлого дерева. На руке - часы с ремешком кирпичного цвета.

Близкие пропавшей обращаются за помощью. Просьба звонить по номерам +37061591225 или 112.

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