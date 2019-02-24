Близкие пропавшего молодого человека просят о помощи

В Каунасе в ночь на субботу пропал Дейвидас Петкус (1993 г.р.). По последним данным, ценные сведения могли бы предоставить водители, ездившие в ту ночь по Каунасу или в сторону Раудондвариса, если у них в машинах были видеорегистраторы.
© Asmeninins albumas

По словам близких, юноша на такси поехал к Ратушной площади. После этого он пропал без вести.

"В последний раз его телефон был активен недалеко от Раудондварисского шоссе, у клуба Combo", – сообщают близкие пропавшего.

Они просят водителей, у которых есть видеорегистраторы, если они в пятницу с 24.00 до 1.30 ч. были в городе около Ратуши, замка или Раудондвариса, поделиться имеющейся информацией.

DELFI напоминает, что в поисках Петкуса участвует и полиция. На молодом человеке были синие джинсы, черное пальто. По словам близких, у него с собой был кошелек и телефон, однако сейчас телефон находится вне зоны связи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Петкуса, просьба звонить по номерам 112 или +370 644 14866.

Deividas Petkus
Deividas Petkus
© Asmeninins albumas
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