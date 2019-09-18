В Вильнюсе пропала пожилая женщина 1934 г.р., Елена Петровска. 12 сентября она ушла из дома на ул. Милдос в лес за грибами и не вернулась. Пока поиски не дали никакого результата.
© Vilniaus aps. VPK

Близкие пропавшей предполагают, что она могла отправиться в сторону Антавиляй или Шиленай.

Приметы: рост 164 см, глаза голубые, носит очки, волосы короткие седые.

На женщине была синяя с красными фрагментами куртка, белая кофта, черные брюки, короткие черные резиновые сапоги. Женщина взяла с собой белую сумку, ведро и трость из светлого дерева. На руке - часы с ремешком кирпичного цвета. Мобильного телефона у женщины не было.

Пожилая женщина перенесла инсульт, страдает старческой деменцией, у нее бывают провалы в памяти.

Близкие пропавшей обращаются за помощью. Просьба звонить по номерам +37061591225 или 112.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, обращаться к следователю 2-го Вильнюсского комиссариата полиции Жанете Шерейкене по номеру 370 698 86341, эл. п. zaneta.sereikiene@policija.lt или звонить по номеру 112.

Близкие и полиция просят о помощи: женщина из Вильнюса отправилась за грибами и пропала
© Asm. arch nuotr.

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