12 сентября вечером поездка пьяного водителя старого автомобиля Audi закончилась после того, как автомобиль врезался в столб. Мужчина пытался бежать от полиции.
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В 23.27 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Каунасе, по проспекту Прамонес нетрезвый мужчина садится в автомобиль.

Патруль немедленно отправился в указанное место и в 23.30 ч. стали останавливать указанный Audi 100 на проспекте Шяурес. Однако водитель полиции не подчинился и пытался бежать - выехал на встречную полосу, зацепил бордюр и врезался в столб.

Водитель (1991 г.р.) автомобиля был пьян – 2,68 промилле. Кроме того, у него не было водительского удостоверения.

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