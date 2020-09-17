Без вести пропала гражданка Литвы с ребенком, улетевшая из Англии в Испанию

По данным портала Mirror, женщина с сыном вылетела в Испанию из Бристоля. В аэропорту она попала в объектив видеокамер. Британская полиция подтвердила, что поддерживает контакт с полицией Испании, женщину и ребенка подали в международный розыск. До отбытия в Испанию женина с ребенком жила в Бриджуотере (графство Сомерсет).

С 4 сентября члены семьи не могут связаться с женщиной, где она находится, неизвестно.

"Ее отъезд был неожиданным. С матерью и другими членами семьи Живиле не общается с 4 сентября. По их словам, это для нее нехарактерно", - сказала полиция.

Полиция обратилась за помощью к обществу. Возможно, с Живиле летели другие литовцы, может, кто-то видел ее с сыном в Испании.

Полиция также обращается к самой Живиле с просьбой связаться с ними и подтвердить, что с ней все в порядке и она находится в безопасности.