Беспокойный День коронации Миндаугаса в Вильнюсе: насилие, нападения и беспрестанный шум

Лишь только что выехавшие по маршруту сотрудники полиции получили первый вызов – в общественном месте находится женщина в состоянии сильного опьянения. Оказалось, что гражданка употребляла алкоголь на Лукишкской площади, на стоянке общественного транспорта, где, присев, лишилась и сил, и здоровья адекватно реагировать на окружение.

О пьяной женщине сообщили прибывшие на праздник Дня государства (происходивший на Лукишкской площади) люди.

Сотрудники полиции нетрезвую женщину сопроводили в вытрезвитель (ночлежный дом Sala). Заснувшая в автомобиле, а позже и справившая там природные потребности женщина выходить из авто и не желала, и не могла по состоянию здоровья. Сотрудники полиции помогли женщине, занеся ее в ночлежный дом.

Около 20:00 полицейские патрули выехали к месту совершения дорожно-транспортного происшествия на улицу Пелесос. Оказалось, что нетрезвый водитель автомобиля Dodge выехал на противоположную полосу движения и врезался в управляемую девушкой "Тойоту". Девушка попыталась избежать столкновения, но не вышло – Dodge врезался в дверцу автомобиля Toyota и помял крыло.



© DELFI / Erika Venckutė



Мужчина в алкотестер "надул" 1,93 промилле. Он был задержан и доставлен в полицейский комиссариат. Девушка за рулем автомобиля Toyota испытала шок, поэтому на место происшествия были вызваны медики.

Хотел в Лаздинайскую больницу, оказался в ночлежном доме

Около 22.00 бывшие во дворике по улице Аушрос Варту люди вызвали помощь нетрезвому мужчине. Прибывшие на место происшествия медики поняли, что их помощь гражданину не требуется, и передали его полицейским патрульным.



© DELFI / Erika Venckutė



Посаженный в служебный автомобиль мужчина несколько десятков раз громко выражал своё пожелание доставить его в Лаздинайскую больницу поспать, однако также оказался в ночлежном доме. Нетрезвый мужчина даже начал сетовать, когда понял, что был доставлен в ночлежный дом, а не туда, куда хотел.

Неожиданные удары

Кроме нетрезвых личностей, сотрудникам полиции пришлось отправиться на массовые драки. Около 3:00 было сообщено, что в старом городе, на улице Вильняус, дерутся 8 человек. На место происшествия отправились три полицейских экипажа.

В указанном месте оставались трое очевидно нетрезвых мужчин, один из которых был в разорванной верхней одежде. Вначале граждане заявили, что ничего не было, они едут домой, однако около сотрудников полиции начали собираться люди, которые указали, что большая часть участников драки разошлась. Через некоторое время оказалось, что во время драки, как подозревают, пострадал молодой человек.

Во время выяснения обстоятельств происшествия сотрудникам полиции понадобилось терпение, поскольку в замутненном алкоголем потоке сознания нужно было определить настоящие детали происшествия. Оказалось, что раненого молодого человека, шедшего с друзьями, зацепил мужчина, который был первым замечен во время происшествия. По предварительным данным, мужчина ударил молодого человека в область головы, по словам друзей пострадавшего, он потерял сознание.

Медики после осмотра пострадавшего решили доставить его в лечебное учреждение, а подозреваемому пришлось переночевать в новой Вильнюсской арестантской.

Шум, насилие и нападения

Также в Вильнюсском уезде сотрудники полиции отправлялись на сообщения о насилии в близком окружении. Оказалось, что люди не только били друг друга, но и конфликтовали, и не впускали в дом.

Сообщалось о раненой женщине, которую спутник тупым тяжелым предметом ударил по голове, мужчине, которого избила женщина, и т. д. Направлялись сотрудники полиции и на сообщения о нападениях. Сообщалось, что вышедшие на огороженную территорию мужчины спровоцировали конфликт и в конце концов вытащили ножи.

В Единый центр помощи люди сообщали и о стоящем в общественном месте, у бара, мужчине с оружием. Кроме этого, многие сотрудники полиции препятствовали опасному вождению транспортных средств. Граждане сообщали о возможно нетрезвых личностях за рулём, их небезопасном вождении, в большинстве случаев их подозрения подтверждались.

В Вильнюсе также патрульным пришлось разыскивать и возможно нетрезвого водителя автомобиля BMW, который не только повредил ограждение и столб, но и посреди дороги потерял деталь автомобиля.

Кроме этого, десятками можно было считать сообщения о шуме. Люди до рассвета праздновали День коронации Миндаугаса и не давали покоя соседям. Ночью не только громко звучала музыка, но и проводился ремонт, в районе вокзала гражданин не одного соседа потревожил шумом работ, проводимых в квартире.

Странные вызовы

Проходивший на Лукишкской площади праздник собрал множество людей, а это понравилось не всем. Двигавшиеся большими группами по пешеходным переходам люди оскорбили не одного водителя. Они сообщали, что большие группы людей идут через улицу даже и на красный сигнал светофора.

Также сотрудники полиции отправились на поиски женщины, которая, по словам звонившего, на улице Швитригайлос вела себя неадекватно и громила припаркованные вдоль улицы автомобили. В сообщении заявлялось, что женщину легко узнать, она была в национальном костюме.

Под утро помощь полиции понадобилась и молодой матери. Она сообщила о насилии в близком окружении, а также о том, что ее спутник, закрывшись, не впускает её в квартиру. Насилия не было, днём поссорившаяся пара провела время отдельно, обидевшийся нетрезвый мужчина закрыл квартиру, оставил ключ в замке и отправился спать, поэтому вызвавшая полицию женщина не могла попасть в дом.

Женщина думала, что, возможно, пожарные помогут ей попасть в квартиру, добравшись по лестнице до балкона. Всё же это такое важное происшествие, по поводу которого можно бы было потревожить спасателей, кроме этого, девушка жила на седьмом этаже многоквартирного дома.