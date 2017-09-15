В деле о незаконном пересечении границы подозревается белорусский пограничник. Напомним, что в Литве также расследуется дело, в котором в незаконном пересечении границы подозревается мужчина, представившийся российским пограничником.
Как сообщил портал lrytas.lt, белорусский пограничник зашел на территорию Литвы, пробыл там меньше минуты и вернулся на территорию своей страны. Инцидент произошел в зоне ответственности Друскининкской погранзаставы.
Нарушение границы пограничником было замечено сразу же, на этом участке ведется видеонаблюдение за границей. Камеры зафиксировали, как практически вдоль государственной границы идут и курят два белорусских пограничника.
"В тот день было нарушение границы, никто не был задержан", - сообщил BNS пресс-секретарь СОГГЛ Гедрюс Мишутис.
Прокурор контролирующей дело Алитусской окружной прокуратуры Юозас Валицкас сообщил BNS, что ранее такие инциденты случались с грибниками, а с белорусскими должностными лицами это происходит впервые в практике прокурора.
В целом белорусский пограничник пробыл на территории Литвы менее минуты, однако формально государственная граница была нарушена.
Сразу же после инцидента литовские должностные лица попросили о встрече представителей Беларуси. Такая встреча состоялась, на ней белорусы признали факт нарушения и сообщили, что расследуют инцидент, а позднее известят литовских коллег о результатах расследования.
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