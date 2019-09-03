3 сентября Служба охраны госграницы сообщила, что россияне пытались покинуть территорию Литвы, не дождавшись решения об убежище. Пограничники остановили ехавший в стороны Сейн автомобиль Škoda Octavia.
Автомобилем с польскими номерами управлял 24-летний гражданин Беларуси, у которого есть постоянный вид на жительство в Польше. Во время проверки выяснилось, что трое пассажиров 32, 59 и 64-летний граждане России располагают документами, выданными Центром регистрации иностранцев в Пабраде.
Две женщины и мужчина попросили убежища в Литве. У таких людей есть право на 24 ч. покинуть Центр регистрации иностранцев и перемещаться по территории Литвы. Иностранцы воспользовались такой возможностью и пытались уехать в западную Европу.
Гражданин Беларуси был взят под стражу за незаконную перевозку нелегалов через границу. Суд разрешил его взять под стражу на 2 месяца. Ведется расследование.
Граждан России вернули в Центр регистрации иностранцев. Автомобиль находится на Калварийской заставе.
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