В Лаздийском районе, у деревни Акмяняй, в минувший четверг пограничники задержали гражданина Беларуси, который незаконно пытался вывезти за границу троих россиян, попросивших убежище в Литве.
© Vilma Danauskienė

3 сентября Служба охраны госграницы сообщила, что россияне пытались покинуть территорию Литвы, не дождавшись решения об убежище. Пограничники остановили ехавший в стороны Сейн автомобиль Škoda Octavia.

Автомобилем с польскими номерами управлял 24-летний гражданин Беларуси, у которого есть постоянный вид на жительство в Польше. Во время проверки выяснилось, что трое пассажиров 32, 59 и 64-летний граждане России располагают документами, выданными Центром регистрации иностранцев в Пабраде.

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Две женщины и мужчина попросили убежища в Литве. У таких людей есть право на 24 ч. покинуть Центр регистрации иностранцев и перемещаться по территории Литвы. Иностранцы воспользовались такой возможностью и пытались уехать в западную Европу.

Гражданин Беларуси был взят под стражу за незаконную перевозку нелегалов через границу. Суд разрешил его взять под стражу на 2 месяца. Ведется расследование.

Граждан России вернули в Центр регистрации иностранцев. Автомобиль находится на Калварийской заставе.

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