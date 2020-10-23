Беглеца в Калварийском районе остановили только с помощью "ежа"

22 октября в 19.10 ч., на дороге Калвария-Виштитис по требованию полиции не остановился водитель (1978 г.р.) на Škoda Superb.

В пределах деревни Юргяжярю его остановили с помощью "ежа".

В автомобиле было 49 коробок сигарет на сумму 78 000 евро. Во время преследования нарушителя был поврежден полицейский автомобиль.

Подозреваемый и сопровождавшие груз мужчины (1981 и 1978 г.р.) задержаны.

Начато расследование.