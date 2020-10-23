Беглеца в Калварийском районе остановили только с помощью "ежа"

22 октября в 19.10 ч., на дороге Калвария-Виштитис по требованию полиции не остановился водитель (1978 г.р.) на Škoda Superb.
В пределах деревни Юргяжярю его остановили с помощью "ежа".
В автомобиле было 49 коробок сигарет на сумму 78 000 евро. Во время преследования нарушителя был поврежден полицейский автомобиль.
Подозреваемый и сопровождавшие груз мужчины (1981 и 1978 г.р.) задержаны.
Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Рождество в этом году в Литве будет иным: министр уже готовит новый порядок (29)
Министр здравоохранения Литвы в передаче "День на Delfi"...
Врач предупреждает об опасных переменах: ждут проблемы со сном и даже с сердцем (30)
В воскресенье в Литве отменяют летнее время. Все, кто...
За последние сутки в Литве диагностировано 442 новых случая коронавируса (14)
За минувшие сутки в Литве диагностировано 442 новых...
Эпидемиолог: ученые прогнозируют несколько сценариев второй волны коронавируса (6)
В Литве по-прежнему растет количество больных...
Волонтеры "Продовольственного банка" будут собирать продукты в магазинах (17)
23 октября начинается двухдневная акция...