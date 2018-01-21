Полиция утверждает, что официально эту информацию подтвердить не может, поскольку мужчина не публичное лицо. Тем не менее, есть данные о том, что в комиссариат полиции в связи с насилием в близком окружении было доставлено лицо в нетрезвом состоянии, у которого было установлено 0,94 промилле алкоголя.
Источник DELFI подтвердил, что этот мужчина действительно Ясайтис. По неофициальным данным, полиции о насилии в семье сообщила его супруга. Полиции сообщили, что мужчина обругал жену и схватил ее за руки.
Оказавшись в полиции, спортсмен должен был изложить свою версию происшествия.
Полиция не склонна раскрывать, оказался ли баскетболист в арестантской и будет ли он отпущен после опроса из комиссариата.
По данным источника DELFI, Ясайтис в субботу после матча не вернулся с командой в Паневежис. Он остался в Вильнюсе.
Lietkabelis, где играет Ясайтис, в субботу в Вильнюсе со счетом 67:96 уступил команде Lietuvos rytas. Ясайтис играл 25 минут и заработал 8 очков.
В Балтийском море с парома упал гражданин Литвы поиски результатов не принесли (7)
В субботу вечером с парома компании Tallink Isabelle упал в...
Баскетболиста Ясайтиса подозревают в насилии в семье он оказался в полиции
Известный баскетболист Симас Ясайтис оказался в...
В Радвилишкес произошел пожар в доме опеки, подозревают поджог (1)
В Радвилишкесе в субботу в детском доме опеке произошел...
После гибели охранника в клайпедском "Акрополисе" - новые угрозы (2)
В клайпедском ТЦ "Акрополис" зафиксирован инцидент, в...
В России литовца осудили на 10 лет за кокаин (32)
Суд в Москве приговорил 43-летнего гражданина Литвы...
TOP новостей
Пукаса в Сейме сменит яркая личность но садится на его место она не хочет (24)
После того, как обвиненного в сексуальном...
В Вильнюсе открыли экспозицию Акта 16 февраля о независимости (31)
В воскресенье в Доме сигнатаров в Вильнюсе...
В Давосе президент Литвы намерена обратить внимание на Россию (105)
На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент...
Погода: придется вспомнить, что такое настоящий мороз (2)
В ближайшие дни по ночам будет холодно, а в начале...
Баскетболиста Ясайтиса подозревают в насилии в семье он оказался в полиции
Известный баскетболист Симас Ясайтис оказался в...