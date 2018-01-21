Известный баскетболист Симас Ясайтис оказался в полиции в связи с насилием в близком окружении. Ясайтис утром в воскресенье был доставлен в полицию в нетрезвом состоянии.
Oksana Pikul-Jasaitienė ir Simas Jasaitis
© Facebook nuotr.

Полиция утверждает, что официально эту информацию подтвердить не может, поскольку мужчина не публичное лицо. Тем не менее, есть данные о том, что в комиссариат полиции в связи с насилием в близком окружении было доставлено лицо в нетрезвом состоянии, у которого было установлено 0,94 промилле алкоголя.

Источник DELFI подтвердил, что этот мужчина действительно Ясайтис. По неофициальным данным, полиции о насилии в семье сообщила его супруга. Полиции сообщили, что мужчина обругал жену и схватил ее за руки.

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Оказавшись в полиции, спортсмен должен был изложить свою версию происшествия.

Полиция не склонна раскрывать, оказался ли баскетболист в арестантской и будет ли он отпущен после опроса из комиссариата.

По данным источника DELFI, Ясайтис в субботу после матча не вернулся с командой в Паневежис. Он остался в Вильнюсе.

Lietkabelis, где играет Ясайтис, в субботу в Вильнюсе со счетом 67:96 уступил команде Lietuvos rytas. Ясайтис играл 25 минут и заработал 8 очков.

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