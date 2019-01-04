Белорусский суд вынес приговор гражданину Литвы, который обвинялся в незаконном обороте и перемещении через границу крупной партии гашиша.
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По информации пресс-службы белорусского МВД, его наказали 15-ю годами лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

Канал поставки марокканского гашиша из Испании сотрудники ГУНиПТЛ МВД выявили в 2016 году. Участники преступной организации переправили более тонны наркотика в страны ЕАЭС, сообщает МВД.

Среди шестнадцати фигурантов уголовных дел были граждане Беларуси, Украины, Литвы, Молдовы. Задержания участников происходили как на территории Беларуси, так и в соседних Польше и России — по запросам белорусских правоохранителей.

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