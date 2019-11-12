Расследования начались после того, как в Плунгеском районе участились случаи отравления наркотиками.
В ноябре 2018 г. в больницу были доставлены трое несовершеннолетних, диагноз - наркотическое отравление. В организмах 14- и 15-летнего были обнаружены синтетические наркотики. Среди вещей другого 15-летнего обнаружили и сами наркотики. Кроме того, из одной бани в Плунгеском районе в больницу доставили 16-летнего. К сожалению, этот юноша скончался. Диагноз был тем же - отравление наркотиками.
Полиция начала расследование и задержала распространителей наркотиков с поличным.
Всего к уголовной ответственности привлекли семерых молодых людей 17-21 года. У подозреваемых нашли и изъяли больше 100 г конопли, гашиша и кокаина.
Всем подозреваемым назначили меры пресечения в виде письменной подписке о невыезде, регулярной регистрации в полиции.
Решением прокурора были ограничены права одного из них на более чем 1400 евро, которые, как предполагают, были получены преступным путем.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 2 до 8 лет.
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