Автомобиль врезался в забор и в пень, пострадали 5 человек

4 марта, в 16 ч., в Ширвинтском районе, на 103 км дороги Паневежис-Вильнюс, автомобиль Audi A3, которым управлял мужчина (1984 г.р.), съехал с дороги, врезался в придорожную насыпь, забор и в пень.
© A.Stackevič nuotr.

Водитель доставлен в больницу - диагноз перелом позвоночника. Пострадали ехавшие с ним пассажиры – женщина (1987 г.р.), девочка (2017 г.р.) и двое мужчин (1985 и 1992 г.р.) – им назначено амбулаторное лечение.

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