Автомобиль съехавшего с дороги пьяного водителя до приезда полиции не успели вытолкать из кустов

27 сентября, в 15.50 ч., в вильнюсскую полицию поступило несколько сообщений о ДТП на ул. Ожкиню. Звонившие указали, что автомобиль Renault съехал с дороги и врезался в дерево, а его водитель пьян - едва держится на ногах.
© DELFI / Andrius Ufartas

Пассажиры Renault пытались вытолкать его на дорогу. Однако сбежать с места происшествия им не удалось - приехала полиция. В организме водителя было 1,86 промилле. Начато расследование.

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