Автомобиль съехавшего с дороги пьяного водителя до приезда полиции не успели вытолкать из кустов

27 сентября, в 15.50 ч., в вильнюсскую полицию поступило несколько сообщений о ДТП на ул. Ожкиню. Звонившие указали, что автомобиль Renault съехал с дороги и врезался в дерево, а его водитель пьян - едва держится на ногах.