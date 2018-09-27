27 сентября, в 15.50 ч., в вильнюсскую полицию поступило несколько сообщений о ДТП на ул. Ожкиню. Звонившие указали, что автомобиль Renault съехал с дороги и врезался в дерево, а его водитель пьян - едва держится на ногах.
Пассажиры Renault пытались вытолкать его на дорогу. Однако сбежать с места происшествия им не удалось - приехала полиция. В организме водителя было 1,86 промилле. Начато расследование.
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Автомобиль съехавшего с дороги пьяного водителя до приезда полиции не успели вытолкать из кустов
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