Автомобиль сбил выбежавшую на дорогу женщину

Водитель автомобиля рассказала, что она увидела женщину, успела нажать на тормоз, поэтому удар не был таким сильным, каким мог быть. Пешеход выбежала на дорогу в запрещенном месте.

Пострадавшая была в сознании. Подозревают, что женщина была пьяна - от нее пахло перегаром, на одежде рвотная масса. Врачи скорой помощи увезли ее в больницу.

Читатель DELFI, которая была очевидцем ДТП, рассказала: Мы с подругой стояли на мосту, который ведет из Пилайте в Каролинишкес. Молодая женщина в блестящем свитере или блузке нетвердой походкой шла со стороны Пилайте в сторону виадука навстречу машинам. Она металась по всем трем полосам дороги.

Останавливалось немало машин, ей предлагали помощь. Когда мы позвонили по номеру 112, нам сказали, что о ситуации известно и уточнили место.

Одному остановившемуся водителю удалось увести ее с проезжей части у Каролинишкского моста, но она пошла дальше, где и бросилась на дорогу перед машиной, которая ее сбила".

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