Автомобиль Литовской армии врезался в АЗС: эвакуируют жителей, перекрыто движение

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 10.46 ч. легковой автомобиль врезался в газовую цистерну на АЗС Viada и повредил трубу, по которой проходит газ.

Сообщалось об утечке газа.

Известно, что виновник инцидента - автомобиль Литовской армии Fiat. По предварительным данным, ДТП произошло потому что водитель забыл поставить машину на ручной тормоз.

В 11.50 ч. Вильнюсская полиция информировала об эвакуации людей, в районе вокзала движение полностью остановлено. Сообщается, что с огороженной территории люди не могут выехать, никто не может и попасть на нее.

На месте происшествия работают пожарные-спасатели, полиция.

По словам пожарных, трубу уже закрыли, утечка газа остановлена, однако в воздухе концентрация газа остается большой.

По данным DELFI, людей эвакуируют из зданий, находящихся в радиусе 300 м.