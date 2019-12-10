Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 10.46 ч. легковой автомобиль врезался в газовую цистерну на АЗС Viada и повредил трубу, по которой проходит газ.
Сообщалось об утечке газа.
Известно, что виновник инцидента - автомобиль Литовской армии Fiat. По предварительным данным, ДТП произошло потому что водитель забыл поставить машину на ручной тормоз.
В 11.50 ч. Вильнюсская полиция информировала об эвакуации людей, в районе вокзала движение полностью остановлено. Сообщается, что с огороженной территории люди не могут выехать, никто не может и попасть на нее.
На месте происшествия работают пожарные-спасатели, полиция.
По словам пожарных, трубу уже закрыли, утечка газа остановлена, однако в воздухе концентрация газа остается большой.
По данным DELFI, людей эвакуируют из зданий, находящихся в радиусе 300 м.
В 13.33 ч. утечка газа была ликвидирована, движение возобновлено.
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