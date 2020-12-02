Автомобиль Audi сбил лося: животное увезли охотники, автомобиль серьезно поврежден

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1 декабря на дороге A4 (Вильнюс-Варена), между Палукнисом и Вильнюсом, автомобиль Audi сбил выбежавшего на дорогу лося.
Молодой водитель пострадал несильно – осколки стекла немного поранили лицо и руку. Врачи скорой помощи перебинтовали ему руку, в больницу его везти не пришлось.
Лось не выжил. Его увезли охотники.
Автомобиль Audi поврежден очень серьезно.
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