Автомобиль Audi сбил лося: животное увезли охотники, автомобиль серьезно поврежден

Молодой водитель пострадал несильно – осколки стекла немного поранили лицо и руку. Врачи скорой помощи перебинтовали ему руку, в больницу его везти не пришлось.

Лось не выжил. Его увезли охотники.

Автомобиль Audi поврежден очень серьезно.