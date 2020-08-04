Автобус врезался в дом, пострадал водитель

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, полиция и врачи скорой помощи.

По предварительным данным, автобус столкнулся с легковым автомобилем Opel, который съехал с дороги. Автобус снес деревья и врезался в дом.

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала BNS, что водитель автобуса выехал на встречную полосу, зацепил автомобиль Opel и врезался в стену.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Вида Шмигельскене сказала, что пожарные освободили водителя и передали его врачам. По словам Шмигельскене, пассажиров в автобусе не было.