Австрия выдала Эстонии гражданина Украины, подозреваемого в совершении ограбления в Таллинне

31 июля 2018 года в 14.20 полиция получила сообщение, что на улице Вяйке-Карья двое мужчин ворвались в магазин часов, применили в отношении сотрудницы магазина газовый баллончик, разбили витрину, схватили часы и убежали.

По словам руководителя службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, для задержания грабителей были задействованы большие ресурсы полиции, полицейские начали сразу же проверять людей и адреса, но тогда по ”горячим” следам подозреваемых задержать не удалось.

Полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры продолжили работу по раскрытию преступления, общались со многими свидетелями, собирали вещественные доказательства непосредственно с места преступления и рядом с ним.

"В ходе следствия мы просмотрели видеоматериалы более чем 50 разных видеокамер в старом городе и близлежащих районах. Объем просмотренного материала равняется примерно 100 фильмам "Правда и право". На просмотр и анализ этих записей у следователей ушло более трех недель", — рассказал полицейский.

„В итоге упорная работа принесла результаты, следователям удалось вычислить траекторию движения преступников в центре Таллинне за несколько дней до ограбления, во время ограбления и после совершенного преступления. Их бесцельное движение и внешность указывали на то, что эти люди не являются местными жителями. Мы запросили помощь у коллег из других стран, продолжили сбор и анализ доказательств и выяснили, что непосредственно само ограбление совершили гости из-за границы", — сказал Варес.

Также полицейские установили, что иностранцам помогли в этом местные преступники.

На основании веских доказательств спустя несколько месяцев после совершения ограбления полицейские Пыхьяской префектуры задержали местных подельников, суд уже вынес им наказание. На данный момент установлены и лица двух иностранцев, подозреваемых в совершении ограбления. Один из них задержан в Австрии и по просьбе Эстонии на основании Европейского постановления об аресте его выдали Эстонии в конце июня.

„Задержание второго человека — это лишь вопрос времени", — сказал Хиско Варес, по словам которого этот случай наглядно показывает, что целенаправленная работа приводит к положительному результату.

Полицейский подчеркивает, что за последние десять лет не осталось ни одного нераскрытого случая совершенного в Таллинне ограбления ювелирного магазина или магазина часов.

„Это должно послужить ясным сигналом ”гастролерам” из-за границы, в основном, из Литвы, Украины, Латвии и Молдовы, что такие попытки в Эстонии себя не оправдывают. Как правило, мы быстро устанавливаем личность совершившего ограбление человека, хотя на процесс сбора доказательств может уйти время, если мы имеем дело с иностранцами. Но у нас хорошо налажено сотрудничество с расследующими подобные преступления

полицейскими других европейских стран и информация передается очень оперативно", — рассказал Хиско Варес.

Число совершаемых в Эстонии ограблений уменьшается из года в год. „Жестоких преднамеренных разбойных нападений, направленных против обычных сограждан, практически нет. Встречаются единичные случаи, но преступников, которые зарабатывают на жизнь разбоем, в Эстонии нет. Несомненно, свое влияние оказала более строгая политика относительно вынесенных за разбой наказаний — преступники знают, что за совершением ограбления последует основательное расследование и процент раскрытия таких преступлений очень высок", — добавил Варес.

По сравнению с 2008 годом в 2018 году произошло в пять раз меньше ограблений. В 2018 году было зарегистрировано 154 случая ограбления, из них большинство было совершено, используя беспомощное состояние жертвы, например, когда ставший жертвой ограбления человек находился в состоянии опьянения. В случае признания виновными, наказание за разбой составляет от двух до 15 лет тюремного заключения.