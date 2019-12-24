Сообщение о происшествии было получено в 14.22
Вильнюсская полиция сообщила DELFI, что столкнулись две машины. По данным полиции, сообщивший сказал, что в автомобилях были застряли четыре человека.
На месте происшествия пожарные узнали, что в их помощи по-прежнему нуждаются двое.
Большое количество медиков, пожарных и полицейских работают на месте происшествия.
Свидетели рассказали DELFI, что столкнулись автомобили Audi и Opel. На месте происшествия оказалось, что у автомобиля Opel были белорусские номерные знаки.
По предварительной информации, в результате инцидента пострадали четыре человека. Все они нуждались в срочной медицинской помощи. Утверждается, что люди получили множественные травмы.
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