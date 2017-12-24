Центр единой помощи в Литве сообщает: в Вильнюсе столкнулись два автомобиля - Peugeot и Volvo. Мужчина и четырехлетний ребенок доставлены в больницу. Семья везла домой рождественскую елку, однако произошедшая авария расстроила все планы.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Сообщение об аварии по номеру 112 поступилo в 14.36. На перекрестке ул. Зеленых озер с ул.Курклю в Вильнюсе столкнулись два легковых автомобиля.

Сотрудники полиции информировали, что ул.Зеленых озер была закрыта. Дорогу нужно было привести в порядок и убрать пролившееся масло.

В больницу был доставлен водитель Volvo и его четырехлетний сын. На место происшествия были направлены силы пожарных-спасателей, а информацию передали медикам и в Главный комиссариат полиции.

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