Сообщение об аварии по номеру 112 поступилo в 14.36. На перекрестке ул. Зеленых озер с ул.Курклю в Вильнюсе столкнулись два легковых автомобиля.
Сотрудники полиции информировали, что ул.Зеленых озер была закрыта. Дорогу нужно было привести в порядок и убрать пролившееся масло.
В больницу был доставлен водитель Volvo и его четырехлетний сын. На место происшествия были направлены силы пожарных-спасателей, а информацию передали медикам и в Главный комиссариат полиции.
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