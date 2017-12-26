По первичным данным, угрозы для жизни нет, однако бывает, что у данной травмы могут быть серьезные последствия для здоровья.
Аравия произошла около полуночи на перекрестке ул.Лаздинелю и Осло. По первичным данным, водитель автомобиля Škoda не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль VW Touran, в результате чего пострадала находившаяся там девушка.
Медики доставили ее в больницу. Первичные данные говорят о том, что травма у девушки довольно серьезная.
Остальные 5 находившихся там человек не пострадали. Находившаяся за рулем Škoda женщина ехала с 6-летним ребенком. По первичным данным, несовершеннолетний не пострадал.
Оба автомобиля сильно повреждены. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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