По первичным данным, угрозы для жизни нет, однако бывает, что у данной травмы могут быть серьезные последствия для здоровья.

Аравия произошла около полуночи на перекрестке ул.Лаздинелю и Осло. По первичным данным, водитель автомобиля Škoda не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль VW Touran, в результате чего пострадала находившаяся там девушка.

Медики доставили ее в больницу. Первичные данные говорят о том, что травма у девушки довольно серьезная.

Остальные 5 находившихся там человек не пострадали. Находившаяся за рулем Škoda женщина ехала с 6-летним ребенком. По первичным данным, несовершеннолетний не пострадал.

Оба автомобиля сильно повреждены. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.