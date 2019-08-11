По данным полиции, перевернутый Ford Mondeo был найден 10 августа около 22.00 на обочине дороги Варена-Марцинконис-Друскининкай. Тело мертвого мужчины (1976 года рождения) было обнаружено возле автомобиля.

Автомобиль был зарегистрирован на имя женщины, но владелица не находилась поблизости.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.