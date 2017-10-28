Авария в Тракайском районе: пострадали три человека

В Тракайском районе в субботу столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали двое юношей и женщина.
© DELFI / Domantas Pipas

Несчастье произошло в деревне Антакальнис, где столкнулись автомобили Audi и BMW.

В аварии пострадали пассажиры Audi - девушка (1999 года рождения) и молодой человек (2000 года рождения).

По данным полиции, пассажиры потеряли сознание, позже они жаловались на боли в позвоночнике и голове.

Медики пострадавших доставили в детскую больницу Сантара. Кроме того, пострадала пассажирка автомобиля BMW. Она в сознании, у неё травма руки.

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