Авария в Тракайском районе: пострадали три человека

Несчастье произошло в деревне Антакальнис, где столкнулись автомобили Audi и BMW.

В аварии пострадали пассажиры Audi - девушка (1999 года рождения) и молодой человек (2000 года рождения).

По данным полиции, пассажиры потеряли сознание, позже они жаловались на боли в позвоночнике и голове.

Медики пострадавших доставили в детскую больницу Сантара. Кроме того, пострадала пассажирка автомобиля BMW. Она в сознании, у неё травма руки.