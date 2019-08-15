12 августа из дома в Алитусе, на ул. Путину ушла и до сих пор не вернулась 16-летняя Паулина Кундротайте.
© Alytaus apskr. VPK

Полиция сообщает, что девушка уходит из дома не в первый раз, на этой неделе полиция уже искала ее, привезла домой, но девушка снова сбежала.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Паулины, полиция просит сообщить по номерам +370 700 65716 или 112.

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