DELFI получил информацию о том, что в Вильнюсе, на Лукишкской площади, поработали вандалы.
Одним из первых надругательство зафиксировал друг Бурокаса. Бурокас, узнав об этом от него, вызвал полицию и отправился на место происшествия.
"На Лукишкской площади я увидел страшную картину. Взломан люк, закрывающий капсулы с реликвиями. Одну капсулу достали на поверхность. Мы с полицией вытащили еще две капсулы, одну с реликвиями, другую с документами. Одна капсула похищена", - сказал Бурокас.
Всего под люком были 4 капсулы. По словам собеседника, в двух были различные реликвии, а две с документами к ним.
Бурокас рассказал, что реликвии были собраны со всей Литвы. С мест, где прошли Грюнвальдская битва, битва при Сауле и битва при Кирхгольме. Были реликвии с Горы крестов, основных мест гибели партизан.
"В основном это земля и флажки. Есть нитки из одежды нашего известного командующего партизанами Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, прядь волос партизана Антанаса Крауялиса, реликвии Лукшасов, гильзы из некоторых мест", - сказал DELFI собеседник.
Бурокас предполагает, что это был организованный акт вандализма. "Это остатки советского наследия, которые не хотят, чтобы на Лукишкской площади увековечили память борцов за свободу родины", - считает он.
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