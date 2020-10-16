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15 октября, в 11.20 ч., в Алитусскую полицию сообщили о том, что пограничник во время задержания подозреваемого выстрелил в него. Пострадавший (1979 г.р.) получил ранение в области груди, был доставлен в больницу, где его осмотрели и назначили амбулаторное лечение. Инцидент произошел 15 октября в 10.50 ч.
Pasienis
Pasienis

Представитель СОГГ Гедрюс Мишутис сказал Delfi, что в тот день в Лаздийском районе у самой границы с Беларусью были замечены контрабандисты. Один из них во время задержания вел себя агрессивно, схватился руками за оружие и пытался его вырвать из рук пограничника. Пограничник выстрелил газовым патроном.

Задержанный получил небольшое ранение, поэтому был доставлен в больницу. Врачи установили, что его жизни и здоровью опасность не угрожает и выдали документ, свидетельствующий о том, что этот человек может быть помещен под арест.

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