Представитель СОГГ Гедрюс Мишутис сказал Delfi, что в тот день в Лаздийском районе у самой границы с Беларусью были замечены контрабандисты. Один из них во время задержания вел себя агрессивно, схватился руками за оружие и пытался его вырвать из рук пограничника. Пограничник выстрелил газовым патроном.

Задержанный получил небольшое ранение, поэтому был доставлен в больницу. Врачи установили, что его жизни и здоровью опасность не угрожает и выдали документ, свидетельствующий о том, что этот человек может быть помещен под арест.