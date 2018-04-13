Врачей скорой помощи вызвали к мужчине (1983 г.р.), у которого начались проблемы со здоровьем. Сообщалось, что мужчина ведет себя агрессивно и неадекватно, ломает вещи и несет несусветную чушь.

На место происшествия приехали врачи скорой помощи, но они не могли справиться с пациентом, поэтому вызвали на помощь полицию.

Около 23 ч., к мужчине в дом приехала полиция.

Увидев полицейских, мужчина совсем обезумел, он выбежал из дома и сел в автобус. Полицейские уговаривали его покинуть транспортное средство, но тот ста убегать. Выбежав на улицу, он стал метаться из стороны в сторону, кричать, что его "хотят убить компьютеризированные люди".

Мужчина кричал и бил полицейских руками, пинал их ногами. Потом он подбежал к полицейскому автомобилю и стал вытаскивать из него водителя, пытаясь завладеть машиной. Сделать это ему не удалось.

Когда полицейские поняли, что по-хорошему с ним договориться не получится, они несколько раз предупредили, что им придется применить специальные средства усмирения. Мужчина никак не отреагировал, поэтому полицейские применили слезоточивый газ, но и это не помогло.

Полицейские положили его на землю, но он продолжал драться, размахивать руками и пинать их ногами, тогда был использован электрошокер. Но он не оказал на мужчину никакого воздействия. Только вторичное применение электрошокера усмирило буяна.

Но после этого мужчина стал терять сознание, находившиеся рядом врачи скорой помощи осмотрели его и срочно увели в больницу.

В больнице его состояние быстро ухудшалось, он впал в кому.