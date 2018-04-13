Врачей скорой помощи вызвали к мужчине (1983 г.р.), у которого начались проблемы со здоровьем. Сообщалось, что мужчина ведет себя агрессивно и неадекватно, ломает вещи и несет несусветную чушь.
На место происшествия приехали врачи скорой помощи, но они не могли справиться с пациентом, поэтому вызвали на помощь полицию.
Около 23 ч., к мужчине в дом приехала полиция.
Увидев полицейских, мужчина совсем обезумел, он выбежал из дома и сел в автобус. Полицейские уговаривали его покинуть транспортное средство, но тот ста убегать. Выбежав на улицу, он стал метаться из стороны в сторону, кричать, что его "хотят убить компьютеризированные люди".
Мужчина кричал и бил полицейских руками, пинал их ногами. Потом он подбежал к полицейскому автомобилю и стал вытаскивать из него водителя, пытаясь завладеть машиной. Сделать это ему не удалось.
Когда полицейские поняли, что по-хорошему с ним договориться не получится, они несколько раз предупредили, что им придется применить специальные средства усмирения. Мужчина никак не отреагировал, поэтому полицейские применили слезоточивый газ, но и это не помогло.
Полицейские положили его на землю, но он продолжал драться, размахивать руками и пинать их ногами, тогда был использован электрошокер. Но он не оказал на мужчину никакого воздействия. Только вторичное применение электрошокера усмирило буяна.
Но после этого мужчина стал терять сознание, находившиеся рядом врачи скорой помощи осмотрели его и срочно увели в больницу.
В больнице его состояние быстро ухудшалось, он впал в кому.
Литовская полиция задержала большую партию гашиша
Криминалисты полиции Каунасского округа задержали...
Агрессивный мужчина оказался в коматозном состоянии
В четверг поздно вечером в Григишкес произошел...
В клайпедскую больницу доставили девочку с отрубленными пальцами
Полиция сообщила, что в Клайпеде произошло несчастье....
В каунасской поликлинике введен план "Щит", поступило сообщение о бомбе (1)
После звонка в Единый центр помощи начался хаос в одной...
TOP новостей
За одежду и обувь жители Литвы платят дороже, чем среднестатистический европеец (16)
После затянувшегося и быстрого роста цен можно...
Ответ жителей Новой Вильни: не уехали бы отсюда, даже если бы нам заплатили (8)
На этой неделе на портале DELFI появилась статья под...
Фавориты опроса о предстоящих президентских выборах - Науседа, Матийошайтис, Сквернялис (8)
Наиболее яркими возможными кандидатами на предстоящих...
Игла Путина. К яйцу подобрались, осталось пробить скорлупу (125)
Участники V Форума Свободной России , который прошел в...
Киркилас намекнул, кто может стать кандидатом в министры юстиции
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на следующей...